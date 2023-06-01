لافروف: أنا لا أقرأ الصحف الإنجليزية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رده على سؤال حول نشر تقارير في وسائل إعلام إنجليزية عن إمكانية نقل قمة "بريكس" من جنوب إفريقيا إلى الصين، بأنه لا يقرأ الصحف الإنجليزية.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع المجلس الوزاري لدول "بريكس": "كما أفهمها، تم نشر هذا الخبر فقط في صحيفة صفراء إنجليزية واحدة، وأنا لا أقرأ الصحف الإنجليزية".

وأكد نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو تشو، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول "بريكس" بكيب تاون، أن دول المجموعة تتبع طريق التعددية القطبية، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، كما تعمل على ضمان نمو حقوق البلدان النامية وزيادة تأثيرها في الشؤون الدولية.

كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المحادثات في كيب تاون، ستتناول باهتمام خاص الاستعدادات للقمة "الخماسية" الخامسة عشرة المقررة يومي 23 و 24 أغسطس بجنوب إفريقيا.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الاتجاه نحو التعددية القطبية في المجتمع الدولي سيزداد حدة.

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المصدر: RT