"واشنطن بوست": إيران تسلح سوريا لشن هجمات على القوات الأمريكية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إيران تسلح سوريا لشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية، وتعمل كذلك مع روسيا على استراتيجية أوسع لطرد الأمريكيين من المنطقة.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن ضباط استخبارات أمريكيين وعن وثائق سرية حصلت عليها لكنها لم تنشر صورا لها: "إيران تسلح المقاتلين في سوريا لبدء مرحلة جديدة من الهجمات على القوات الأمريكية في ذلك البلد".

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ووفقا للصحيفة، تتضمن الوثيقة السرية وصفا لجهود جديدة وأوسع نطاقا من جانب موسكو ودمشق وطهران لإخراج الولايات المتحدة من سوريا. وتصف وثائق أخرى حملة ضد الولايات المتحدة يزعم أنها تتضمن إثارة المقاومة الشعبية.

وتزعم معلومات الاستخبارات، وفقا للمقالة، بأن "مسؤولين من روسيا وإيران وسوريا التقوا في نوفمبر 2022 واتفقوا على إنشاء مركز تنسيق لقيادة الحملة ضد الأمريكيين. لكن الوثائق لا تشير إلى مشاركة روسيا المباشرة في التخطيط لحملة القصف".

ونوهت الصحيفة، بأن وثائق سرية أخرى حصلت عليها، تزعم بأن إيران وحلفاءها يقومون بإنشاء وتدريب قوات لاستخدام قنابل أكثر شدة مصممة خصيصا لتدمير المعدات العسكرية الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإيراني العميد الركن محمد رضا أشتياني في لقاء مع نظيره السوري اللواء علي محمود عباس، إن إيران مستعدة لتزويد الجيش السوري بأحدث الأسلحة للدفاع.

المصدر: نوفوستي