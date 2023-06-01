وزراء من جنوب إفريقيا إلى مجموعة السبع لشرح موقف بلادهم حول أوكرانيا

قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إنه سيوفد أربعة وزراء إلى دول مجموعة السبع كمبعوثين لشرح مبادرة السلام الإفريقية وموقف جنوب إفريقيا من النزاع في أوكرانيا.

وذكر رامافوزا خلال خطاب ألقاه اليوم الخميس، أن بلاده تعمل على إنشاء نظام عالمي أكثر شمولية وتمثيلا وعدالة.

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وأضاف: "في هذا الصدد، سأرسل مرة أخرى، وزراء العلاقات الدولية والتعاون، والتجارة والمنافسة، والمالية، والوزير في الإدارة الرئاسية، كمبعوثين لي إلى دول مجموعة السبع لشرح مبادرتنا المتعلقة بالسلام وحل مختلف المسائل الدبلوماسية".

وفي وقت سابق، قال زين دانجور مدير عام وزارة خارجية جنوب إفريقيا، إن رئيس جنوب إفريقيا وزعماء خمس دول إفريقية أخرى سيزورون موسكو وكييف في أوائل يونيو في إطار مبادرة السلام.

في وقت سابق، صرح مؤسس مؤسسة "برازافيل" وصاحب مبادرة بعثة السلام الإفريقية جان إيف أوليفييه، بأن الهدف الرئيسي للبعثة هو المساعدة في إقامة حوار بين روسيا وأوكرانيا. وأشار إلى أن المفاوضات عبر البعثة الإفريقية ستتم دون شروط مسبقة، ونوه بأن البعثة المذكورة تعتبر الأولى من نوعها التي وافق كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على قبولها.

المصدر: نوفوستي