ستولتنبرغ يزور أنقرة قريبا لدفع طلب السويد الانضمام للناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أنه سيزور أنقرة "في المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وقال ستولتنبرغ في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي في أوسلو "أنا واثق من أن السويد ستكون عضوا، ونحن نعمل من أجل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".

من جهة أخرى، أكد وزير سويدي أن ستوكهولم تستوفي كل الشروط ويجب أن تصادق أنقرة وبودابست على انضمامها إلى الناتو.

وكان ستولتنبرغ، أكد الثلاثاء الفائت أن اتخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى الناتو "ممكن جدا" قبل انعقاد قمة فيلنيوس في يوليو المقبل.

لكن أنقرة شددت مرارا على أنها لا يمكنها التصديق على عضوية السويد في "الناتو" لأن ستوكهولم رفضت تسليم 120 إرهابيا مطلوبا من قبل السلطات التركية.

المصدر: أ ف ب