بمبادرة من السعودية.. منع صحفيي وسائل إعلام بريطانية وأمريكية من حضور اجتماع "أوبك+"

منعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، صحفيي "رويترز" و"بلومبرغ" و"وول ستريت جورنال" من حضور اجتماعها المزمع عقده في 4 يونيو في فيينا.

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، هو من بادر بهذا الاجراء.

وتعتزم الدول الأعضاء في المنظمة في الاجتماع في فيينا، الاتفاق على سياسة إنتاج النفط للنصف الثاني من العام.

وفي وقت سابق، أصبح معروفا أن "أوبك" تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 101.9 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، ودول أخرى في "أوبك +" عن تخفيضات طوعية مفاجئة في الإنتاج، متسببة بارتفاع أسعار النفط بعد ركود إثر مخاوف أزمة مصرفية على الطلب.

وفي تقريرها لشهر مايو، توقعت وكالة الطاقة الدولية، نمو حجم إنتاج النفط في مجموعة الدول، التي تقودها الولايات المتحدة والبرازيل، خارج تحالف "أوبك +"، بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، بينما ستخفض دول "أوبك +" الإنتاج بشكل جماعي، بمقدار 560 ألف برميل يوميا.

المصدر: فاينانشيال تايمز