مصرع مهاجر عربي دهسا أثناء محاولته العبور من فرنسا إلى بريطانيا

أفادت النيابة العامة الفرنسية، بمصرع مهاجر سوداني اليوم الأربعاء، قرب بلدة كاليه الفرنسية، عقب دهسه من قبل شاحنة ثقيلة حاول الصعود على متنها للوصول إلى بريطانيا.

وذكر النائب العام في منطقة "بولوني-سور-مير" غيريك لوبرا، أن الرجل البالغ 26 عاما حاول الصعود على متن شاحنة أثناء سيرها، إلا أنه سقط فدهسته العربة وواصلت طريقها.

وأوضح أن الشاب توفي متأثرا بجروحه، وأن تحقيقات الطب الشرعي جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة".

ووفقا للوكالة "فرانس برس"، عهد التحقيق إلى مركز شرطة كاليه، وجار البحث للتعرف على سائق الشاحنة المقطورة، الذي أكمل طريقه عقب الحادث.

وتجدر الإشارة إلى مصرع مهاجر آخر في الـ 10 من شهر مايو الماضي، عقب دهسه من قبل شاحنة على الطريق الدائري لميناء كاليه.

المصدر: أ ف ب