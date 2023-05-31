تونس.. انتشال جثث 4 مهاجرين وإنقاذ 688 آخرين

تمكن خفر السواحل التونسي خلال 3 أيام من انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين من البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدّين الجبابلي، في بيان الأربعاء، "تم خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، بمنطقة الساحل في صفاقس جنوب البلاد انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين وإحالتها إلى الطب الشرعي للتعرف على هوياتهم" .

وأضاف أنه خلال الفترة ذاتها أحبط الحرس البحري 26 عملية هجرة غير نظامية، وأنقذ 656 مهاجرا غير نظامي، 522 منهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء و134 تونسيا.

كما تمكنت وحدات الحرس بصفاقس من إحباط عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 32 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إثر تعرض مركبهم للغرق، وفق ذات البيان.

وفي بيان ثان له أعلن متحدث الحرس الوطني أنه تم ضبط 4 من منظمي الهجرة غير النظامية في كل من مدينة سبيطلة بولاية القصري نوسط غرب تونس، والمنستير (شرق) وبنزرت (شمال).

كما تم في مدينة المهدية (شرق)، حجز محرك بحري دون وثائق يقع استغلاله في عمليات إبحار خلسة تعمد صاحبه بيعه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيما تم في مدينة جبنيانة من محافظة صفاقس حجز مركبين حديديين.

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس ودول إفريقية أخرى.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا.

المصدر: وكالات