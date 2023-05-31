البيت الأبيض: زيلينسكي تفهم رفضنا للهجمات الأوكرانية التي تستهدف الأراضي الروسية

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يشارك واشنطن قلقها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية.

وأضاف كيربي ردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا أبلغت واشنطن كييف برفضها للهجمات التي تستهدف عمق الأراضي الروسي، قائلا:" نعم أبلغنا كييف قلقنا، وأكد لنا زيلينسكي احترامه وتفهمه لهذا القلق".

وأكد كيربي أن واشنطن أبلغت كييف بوضوح رفضها القاطع لأي هجمات تستهدف الأراضي الروسية.

وأفاد كيربي في وقت سابق اليوم، بأن واشنطن تريد تفادي وقوع حرب عالمية ثالثة، وأنّه بناء على ذلك فهي "تعارض الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية".

هذا وقد تعرّضت العاصمة الروسية موسكو صباح أمس الثلاثاء، لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيّرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكّنت من تدميرها كلها.

من جهته أكد الكرملين، أن الهجوم الذي تم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي