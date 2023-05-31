أكد الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، أن قوات نظام كييف ليس لديها فرصة للانتصار في المواجهة مع روسيا، ولن تكون قادرة على الحسم مهما فعلت.

وحث جيرالدي، "نظام كييف والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الاعتراف باستحالة انتصارهم في المواجهة مع أقوى جيوش العالم".

وقال جيرالدي: "أوكرانيا ليس لديها فرصة للفوز.. الجميع سيرحب بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات جادة، لذلك يجب على زيلينسكي الاعتراف والجلوس في مفاوضات جادة".

كما أوضح أنه "وفقا للجيش لا تبذل الولايات المتحدة أي جهد لإنهاء الصراع، وبدلا من ذلك شجعت زيلينسكي في استفزازاته كل مرة.. ولا يزال يواصل البيت الأبيض إصراره ودعمه للقوات، مما قد يؤدي إلى تصعيد خطير".

وأضاف: "سيكون أفضل خيار لنظام كييف هو التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، تليها مناقشة القضايا الإقليمية".

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المصدر: نوفوستي