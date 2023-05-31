تحدث رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ، ليونيد سلوتسكي، عن المخاطر النووية الراهنة التي تسببها القيادة الأوكرانية.

في وقت سابق، اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبني خمسة مبادئ لضمان سلامة محطة زابوروجي الكهروذرية وهي: حظر مهاجمة المحطة، أو شن هجمات انطلاقا من أراضي المحطة، وعدم نشر عسكريين أو أسلحة ثقيلة على أراضي المحطة يمكن استخدامها لشن هجمات، ضمان عدم تعرض العملية التشغيلية لتوليد الطاقة في المحطة للخطر، ضمان الحماية لجميع أنظمة التشغيل الآمن للمحطة، وعدم اتخاذ أي إجراء يقوض هذه المبادئ السابقة.

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وكتب سلوتسكي على قناته في تلغرام: عُقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لبحث أوضاع محطة زابوروجي الكهروذرية، فهل سيتمكن المجلس من وقف التهديد النووي القادم من طرف زيلينسكي وطغمته الحاكمة؟ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، الذي قدم المبادئ الخمسة اللازمة لضمان سلامة المحطة، وصف الوضع بأنه "هش للغاية وخطير بسبب احتمال القيام بأعمال عدائية"، وهذه المخاطر مصدرها إرهابيون نوويون جدد هم فلاديمير زيلينسكي وزمرته".

وأشار البرلماني إلى أن مدى امتثال أوكرانيا لمبادئ غروسي، المتضمنة حظر شن هجمات على المنشآت النووية، هذه المسألة أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لبقية العالم.

من جانبها أكدت روسيا في أكثر من مناسبة استعدادها لإقامة منطقة أمنية حول محطة زابوروجي الكهروذرية. فماذا كان الرد على ذلك؟ إنه الجدل العقيم، والاستفزازات، والابتزاز النووي! .. لكن الوضع لا يتطلب استجابة سريعة بشأن محطة زابوروجي وحدها. وإنما بشأن جميع المحطات النووية في أوكرانيا. من الضروري تشديد قواعد حماية وسلامة محطات الطاقة النووية. وهذه المسألة تتطلب مناقشة على أعلى مستوى، في مجلس الأمن الروسي".

المصدر: ريا نوفوستي.