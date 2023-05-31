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بايدن: إقرار مشروع القانون بشأن زيادة سقف الدين يأتي وفق الخطة

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بايدن: إقرار مشروع القانون بشأن زيادة سقف الدين يأتي وفق الخطة
AP Evan Vucci
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عملية إقرار الكونغرس لمشروع القانون حول زيادة سقف الدين الحكومي الأمريكي تجري وفقا للخطة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض بهذا الصدد، يوم الأربعاء: "سنتعامل مع سقف الدين الحكومي. أعتقد أن كل شيء يأتي وفقا للخطة".

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وكانت اللجنة المختصة في مجلس النواب قد وافقت على طرح مشروع القانون حول زيادة سقف الدين على التصويت.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القانون يوم 31 مايو. ثم سيصوت عليه مجلس الشيوخ، وستتم إحالته إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليه.

وكان بايدن قد دعا مجلسي الكونغرس لتأييد مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه بين البيت الأبيض والكونغرس الأسبوع الماضي بعد مشاورات صعبة.

المصدر: تاس

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