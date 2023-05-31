بعد تلقي توضيحات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق ملف موقع نووي إيراني سري

قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان غير المعلن عنه في جنوب طهران، بعد تلقي توضيحات معقولة من إيران.

وجاء في تقرير سري أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ليس لديها أسئلة إضافية ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة، وذلك قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

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كما لفتت الوكالة إلى أنه "ليس لديها أسئلة معلقة بشأن جزيئات اليورانيوم المخصبة بنسبة تصل إلى 83.7% في موقع فوردو".

وقالت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلت بعض الأمور الخاصة بالملف النووي مع إيران، والمتعلقة تحديدا بواحد من ثلاثة مواقع يجري التحقيق بشأنها بسبب وجود جزيئات يورانيوم مخصب.

وقال مصدر لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن "القضية المزعومة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بآثار جزيئات اليورانيوم بدرجة نقاء 83.7 انتهت".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عما وصفته بأنه "تقارير موثوقة"، أن إيران أغلقت كذلك إحدى قضايا الضمانات النووية العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أصل ثلاث.

وذكرت أن إيران وافقت على تركيب عدد من الكاميرات في منشأة نووية تقع في أصفهان.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع العادي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل.

وتزايدت المخاوف في فبراير الماضي من البرنامج النووي الإيراني، إذ عثر مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يورانيوم مخصب في 3 مواقع غير معلنة، فيما رفعت طهران من معدلات التخصيب إلى درجة نقاء 84%، وهي نسبة أقل بقليل من 90% اللازمة لتصنيع أسلحة نووية.

المصدر: وكالات