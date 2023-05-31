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ماكرون: روسيا تستخدم الفضاء المعلوماتي بفاعلية أكثر من الغرب

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ماكرون: روسيا تستخدم الفضاء المعلوماتي بفاعلية أكثر من الغرب
Sputnik
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن روسيا تستخدم فضاء المعلومات لتعزيز مواقفها بشكل أكثر فاعلية من الغرب.

وقال ماكرون في مؤتمر "غلوبسيك" للأمن الدولي في براتيسلافا، إن روسيا تستخدم مجال المعلومات "للتلاعب بالضجر من الحرب وإضعاف الدعم لأوكرانيا".

وأضاف: "يحدث هذا من خلال الشبكات الاجتماعية، وتستخدم روسيا هذه الشبكات الاجتماعية اليوم بشكل أكثر فاعلية مما نستخدمه نحن".

وفي 24 مايو، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن الولايات المتحدة تطوّر خططا لشن حرب إعلامية ضد روسيا في الشرق الأوسط.

وأوضح أن مثل هذه التصرفات من جانب واشنطن ترجع إلى تطبيع الأوضاع في الشرق الأوسط وفقدان هيمنة واشنطن في المنطقة.

المصدر: RT

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