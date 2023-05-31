النرويج تزود أوكرانيا ببرنامج مساعدة عسكرية بقيمة 7 مليارات يورو

قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلت، إن بلادها ستقدم لأوكرانيا برنامج مساعدة عسكرية مدته خمس سنوات يبلغ إجماليه حوالي 7 مليارات يورو.

وقالت هويتفيلت في مؤتمر صحفي عقد في أوسلو يوم الأربعاء، قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الناتو والسويد: "النرويج ستزود أوكرانيا ببرنامج نانسن للمساعدة العسكرية، والذي سيتم تصميمه لمدة 5 سنوات، وسيبلغ حجمه حوالي 7 مليارات يورو".

وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية أيضا أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو سيناقشون تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا، فضلا عن مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو في فيلنيوس في يوليو.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الناتو تناقش ضمانات أمنية أو تقدم لأوكرانيا عضوية سريعة في الحلف قبل القمة، قالت إنه يتعين علينا الآن التركيز على تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، وفيما يتعلق بالانضمام، يجب حل هذه القضية بعد نهاية الصراع العسكري. وأضافت: "أبواب الناتو مفتوحة أمام أوكرانيا. مسألة الانضمام يجب أن تقررها أوكرانيا والناتو".

ويُعقد اجتماع غير رسمي لمدة يومين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو والسويد في أوسلو في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو. ومواضيعه الرئيسية هي الوضع في أوكرانيا، وفي كوسوفو، وزيادة الإنفاق العسكري لدول الحلف والتحضير للقمة في فيلنيوس.

المصدر: تاس