بوتين يكشف عدد الأطفال الذين خضعوا للفحوصات الطبية في المناطق الأربع المحررة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خضوع أكثر من 300 ألف طفل في دونباس، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أو ما يعرف الآن بـ "دولة نوفوروسيا"، للفحوصات الطبية.

وأكد الرئيس بوتين، خلال اجتماع مع مجلس الوزراء، أنه جرى فحص أكثر من 300 ألف طفل في نوفوروسيا ودونباس.

كما طلب الرئيس من نائبة ريس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، توضيح آليات سير الفحوصات الطبية، وما يتوجب على الدولة القيام به بناء على نتائجها.

فأكدت غوليكوفا أن الطواقم المختصة تقوم بعملها بجدية كبيرة لتحديث نظام الرعاية الصحية في جميع المناطق الأربع المحررة في روسيا الاتحادية.

كما أصدر الرئيس أمرا بإجراء الفحوصات الطبية، للأفراد البالغين في المناطق الحررة.

وفي 30 سبتمبر 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء المناطق اتفاقيات بشأن إعادة التوحيد مع روسيا، وفي 4 أكتوبر، وقع بوتين قوانين بشأن التصديق على المعاهدات بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي