"مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان".. زاخاروفا تتغزل في طبيعة إفريقيا (صورة)

نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة لبحيرة تنجانيقا، حيث رتب الجانب البوروندي على ضفتها غداء عمل.

جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:

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"لقد قلت اليوم عبر راديو سبوتنيك إن بحيرة تنجانيقا، التي رتب الجانب البوروندي على ضفتها غداء عمل، تحمل طيفين من الألوان، أحدهما الأزرق وهو لون مياه البحيرة نفسها، والبني وهو لون النهر الذي يتدفق فيها، دون أن يختلط اللونان ببعضهما البعض. تتلخص الظاهرة الفريدة في عدم اختلاط هذه المياه".

وقد وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى موزمبيق يوم أمس الثلاثاء لتكون ثالث دولة يزورها لافروف في إطار جولته الإفريقية، بعد كينيا وبوروندي، ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى جنوب إفريقيا حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تحضيرا لقمة المجموعة التي ستعقد في جنوب إفريقيا أغسطس المقبل.

المصدر: تليغرام