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لافروف يصل موزمبيق في إطار جولته الإفريقية

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لافروف يصل موزمبيق في إطار جولته الإفريقية
Sputnik Russian Foreign Ministry
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى موزمبيق، يوم الثلاثاء، في إطار جولته الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف خلال زيارته بقيادة البلاد، حيث من المتوقع أن يناقش مسائل السياحة، ومشاركة موزمبيق في قمة "روسيا – إفريقيا" في يوليو المقبل، والتي يخطط رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي لحضورها.

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وأصبحت موزمبيق ثالث دولة يزورها لافروف في إطار جولته الإفريقية، فقد زار الوزير الروسي كينيا وبوروندي.

ومن المقرر أن يتوجه لافروف من موزمبيق إلى جمهورية جنوب إفريقيا، حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تحضيرا لقمة المجموعة التي ستعقد في هذا البلد في أغسطس المقبل.

المصدر: نوفوستي

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