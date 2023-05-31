عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية الإماراتية ستتطور جدا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوقا به، وصرح بأن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

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وأشار عبد اللهيان خلال استقباله أمس الثلاثاء في طهران، وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المرر، إلى سياسة الحكومة الإيرانية في تطوير العلاقات مع الجوار، واعتبر دولة الإمارات شريكا تجاريا موثوق به، وقال: "إن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص".

واعتبر توسيع التعاون المشترك بأنه يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: إرنا