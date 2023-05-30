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الجيش الأمريكي: مقاتلة صينية تنفذ مناورة عدائية قرب طائرة عسكرية أمريكية (فيديو)

الجيش الأمريكي: مقاتلة صينية تنفذ مناورة عدائية قرب طائرة عسكرية أمريكية (فيديو)

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: مقاتلة صينية تنفذ مناورة عدائية قرب طائرة عسكرية أمريكية (فيديو)
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية غير ضرورية" بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إن الطائرة الصينية من طراز J-16 نفذت المناورة الأسبوع الماضي، وأجبرت الطائرة الأمريكية RC-135 على التحليق خلال الاضطرابات التي أعقبت المناورة.

وفي ديسمبر الماضي، اقتربت طائرة عسكرية صينية على بعد 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وأجبرتها على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام في المجال الجوي الدولي.

المصدر: رويترز

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