زيلينسكي وشولتس يناقشان تعزيز أنظمة الدفاع الجوي

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بأنه ناقش تعزيز نظام الدفاع الجوي في أوكرانيا، مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكتب زيلينسكي على "تويتر": "ناقشنا تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارتي الأخيرة لألمانيا وزيادة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، ولا سيما دفاعنا الجوي".

وفي الربع الأول من عام 2023، وافقت الحكومة الألمانية على توريد معدات عسكرية لأوكرانيا بمبلغ إجمالي يقارب 497 مليون يورو. وفي 25 يناير، أكد مجلس الوزراء الألماني أنه سيرسل لأوكرانيا 14 دبابة من طراز "ليوبارد – 2"، ويصدر الإذن إلى دول أخرى لإعادة تصدير هذه المركبات.

وفي 7 فبراير، وافق مجلس الوزراء الألماني على تسليم 178 دبابة من طراز "ليوبارد – 1 إيه 5" إلى كييف، وفي 24 فبراير، قررت ألمانيا تزويد كييف بأربع دبابات أخرى من مخزون الجيش الألماني.

وفي 27 فبراير، -قبل إرسال الدبابات - قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن المساعدة من ألماينا في ذلك الوقت بلغت 3.4 مليار يورو.

المصدر: تاس