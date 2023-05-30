تقرير: 18 ناجيا من انقلاب قارب سياحي بإيطاليا يعملون لدى المخابرات الإسرائيلية

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، أن 18 شخصا من الناجين في القارب الذي غرق في بحيرة ماجوري في إيطاليا يعملون لدى المخابرات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن "18 عنصرا من الناجين العشرين في القارب الذي غرق ببحيرة ماجوري، هم وكلاء يعملون لدى المخابرات الإسرائيلية، كما أن 10 منهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وتمت إعادتهم لإسرائيل بسرعة عبر طائرة عسكرية".

وحسب "يديعوت أحرونوت" فإن الإسرائيلي الذي توفي في الحادث هو مسؤول دفاعي متقاعد يعتبر عبقريا في مجال عمله، مشيرة إلى أنه "لا يعرف الكثير عن الرجل البالغ من العمر 54 عاما، والذي يتم الاحتفاظ بهويته وصورته لأسباب أمنية. حتى أولئك المقربون منه يعرفون القليل جدا عن حياته المهنية".

أما القتلى الآخرون في الحادث فهم اثنان من المخابرات الإيطالية، تيزيانا بارنوبي (52 سنة)، وكلاوديو ألونزي (62 عاما)، وزوجة ربان القارب الروسية آنا بوزكوفا (50 عاما).

المصدر: Ynet