مأساة في بحيرة ماجوري الإيطالية.. مصرع 4 أشخاص بينهم روسية وإسرائيلية

لقي 4 أشخاص حتفهم، في وقت متأخر من يوم الأحد، بعد غرق قارب سياحي في بحيرة ماجوري بليسانزا، وهي قرية صغيرة في سيستو كاليندي الإيطالية، بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة فيربانو.

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وبحسب صحيفة "Varese News" الإيطالية، فإن الضحايا رجلان وامرأتان، وهم الإسرائيلية شيموني إيرز، 53 عاما، وتعمل في أجهزة الأمن الإسرائيلية، ولاوديو ألونزي، 62 عاما، وتيزيانا بارنوبي، 53 عاما، وهما موظفان عموميان في قطاع المخابرات الإيطالي، وزوجة ربان القارب الروسية آنا بوزكوفا، 50 عاما.

وقالت الصحيفة إنه تم إنقاذ الـ 21 شخصا الآخرين، وتقديم الإسعافات الأولية لبعضهم على الفور، فيما نقل آخرون إلى المستشفى في فاريسوتو.

واستمرت عمليات البحث والإنقاذ طوال الليل على الرغم من الظروف الجوية الصعبة، مع هبوب رياح شديدة على البحيرة واستمرار هطول الأمطار.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، وصلت إلى الموقع مروحية "Aw139" مزودة بأجهزة كشف بالأشعة تحت الحمراء من خفر السواحل لا سبيتسيا.

و"مكوك هولندي" من عام 1982، وهو قارب طوله 15 مترا بقوة 380 حصانا، ومجهز بكل وسائل الراحة للرحلات الجماعية في البحيرة.

المصدر: Varese News