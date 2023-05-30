سوناك وجونسون يستعدان لمعركة قانونية بشأن تسليم رسائل "واتسآب"

يستعد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون والحالي ريشي سوناك لخوض معركة قانونية قبل ساعات من الموعد النهائي لتسليم المواد الحساسة المتعلقة بجائحة كورونا إلى لجنة تحقيق.

وجونسون الذي كان في منصبه خلال جائحة كورونا، يكافح ضد تسليم رسائل "واتسآب" إلى رئيسة اللجنة هيثر هاليت.

ومع اقتراب الموعد النهائي عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، تصر هاليت على الوصول إلى جميع الرسائل الحكومية، مجادلة بأهميتها في فحص عملية اتخاذ القرار بشأن فيروس كورونا.

وحذرت من أن عدم الإفراج عن المواد يمكن أن يشكل جريمة جنائية، وهو ادعاء تعارضه الحكومة. وبالتالي، فإن الحكومة على استعداد لتقديم طعن قانوني.

ويعتمد موقف الحكومة على القلق من أن تقديم جميع رسائل الوزراء، بما في ذلك رسائل جونسون، من شأنه أن يعيق التواصل المفتوح في المستقبل، وأن جزءا كبيرا من المواد لا علاقة لها بالتحقيق.

المصدر: BNN network