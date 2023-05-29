أرمينيا: علييف يهدد الأرمن بالتطهير العرقي في قره باغ

اعتبرت وزارة الخارجية الأرمنية أن تصريحات رئيس أذربيجان إلهام علييف تضمنت دعوة "للتطهير العرقي" ضد الأرمن في منطقة قره باغ.

وجاء في بيان للخارجية الأرمنية، يوم الاثنين، أنها "تلفت نظر المجتمع الدولي إلى التصريحات الحادة الجديدة لرئيس أذربيجان إلهام علييف، الرامية إلى إحباط جهود أرمينيا والشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

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وقالت الخارجية الأرمنية إن "رئيس أذربيجان يهدد مجددا جمهورية أرمينيا بالقوة، وسكان قره باغ بالتطهير العرقي".

واعتبرت أرمينيا أن تصريحات علييف تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتعهدات بعدم استخدام القوة الواردة في الإعلان الثلاثي لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد أعلن أن بلاده تمتلك القدرات لإجراء أي عملية في قره باغ، ودعا لحل برلمان وحكومة جمهورية قره باغ غير المعترف بها، بمثابة الشرط لإصدار أي عفو عنهم.

المصدر: نوفوستي