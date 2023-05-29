فنلندا تبدأ تدريبات واسعة النطاق لمقاتلات حلف الناتو شمال أوروبا

بدأ حلف الناتو اليوم الاثنين، حملة تدريبات واسعة النطاق، على أراضي فنلندا والسويد والنرويج.

وأعلن سلاح الجو الفنلندي اليوم، أن التدريبات تشمل نحو 150 مقاتلة حربية غربية تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأشارت فنلندا التي انضمت مؤخرا للحلف، إلى أن هذه مناورات Arctic Challenge العسكرية وستستمر مدة أسبوعين.

وتضم مناورات Arctic Challenge هذا العام 14 دولة، بينها 12 عضوا في الحلف، على جانب سويسرا.

وتشارك في التدريبات التي ستستمر حتى الـ 9 من يونيو، مقاتلات "إف-35" الأميركية، و"رافال وميراج" الفرنسية و"إف-16" الدنماركية والهولندية، وطائرات "إف-18" الفنلندية والسويسرية، وطائرات "غريبن" السويدية.

وصرح الكولونيل في سلاح الجو الفنلندي هنريك إيلو لوكالة "فرانس برس" بأن "هذه أكبر مناورات تنظم حتى الآن".

وستتمركز الطائرات في شمال النرويج والسويد وفنلندا وكذلك في قاعدة بيركالا-تامبيري الفنلندية.

وتتزامن التدريبات مع اجتماع وزراء خارجية الحلف في أوسلو الأسبوع الجاري، وكذلك زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى فنلندا يومي الخميس والجمعة.

المصدر: أ ف ب