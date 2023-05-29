المرشد الإيراني يلتقي سلطان عمان (صور)

التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي وصل أمس الأحد إلى طهران في زيارة تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ووصل سلطان عمان إلى طهران على رأس وفد كبير يضم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد.

وحسب ديوان البلاط السلطاني فإن الزيارة تأتي "في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا".

المصدر: RT