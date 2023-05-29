مستوطنون إسرائيليون يعيدون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش (فيديو)

قام مستوطنون إسرائيليون بإعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمالي الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في العام 2005 ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المستوطنين يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، قاموا بإعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف لإضفاء الشرعية عليها لاحقا.

وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005.

القانون الذي تم حذف بعض بنوده، دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاما، ونص في حينه على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء 4 مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية.

والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يحظر بموجبها دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت، وهي "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور".

ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.

المصدر: RT