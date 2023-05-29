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وقوع ضحايا شمال سوريا جراء إطلاق رصاص احتفالا بفوز أردوغان (صور+ فيديو)

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وقوع ضحايا شمال سوريا جراء إطلاق رصاص احتفالا بفوز أردوغان (صور+ فيديو)
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تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صور الاحتفالات التي عمت مناطق شمال سوريا تخللها وقوع ضحايا جراء إطلاق النار العشوائي من قبل الفصائل المسلحة احتفالا بفوز رجب طيب أردوغان.

وقال ناشطون إن شخصا لقي حتفه وجرح آخرون في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة السورية جراء الاحتفالات الشعبية وإطلاق النار الكثيف.

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رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية
رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

وفاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وفاز أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كيليشدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

المصدر: RT

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