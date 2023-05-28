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زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب شمال غرب إيران

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زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب شمال غرب إيران
iStock
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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد، مدينة سلماس بمحافظة أذربايجان الغربية، شمالي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع في مدينة سلماس الأذرية على عمق 6 كلم، الساعة 18:52 بالتوقيت المحلي.

وصرح المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربايجان الغربية أمير عباس جعفري، بأن فرق الطوارئ توجهت إلى مدينة سلماس وضواحيها فور وقوع الزلزال، لتقييم أضراره.

وأكد أنه لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.

 

المصدر: إرنا

 

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