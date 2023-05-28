وزير الخارجية النمساوي: يجب النظر في قضية القرم بمعزل عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

صرح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، لكن يجب النظر في وضعها بشكل منفصل عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.

وقال الوزير: "لم نعترف قط ولا نعترف بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم. لكن يجب النظر في قضية القرم بشكل مستقل عن قضية عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

وعندما سُئل عما إذا كان يرى أنه من الممكن أن تنضم "أوكرانيا ذات الحدود المتنازع عليها" إلى الاتحاد الأوروبي، قال الوزير إنه من المستحيل إعطاء إجابة لا لبس فيها قبل انتهاء الأعمال العسكرية.

وفي الوقت نفسه، أشار شالنبرغ إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم "الاستعادة الكاملة لوحدة وسيادة" أوكرانيا.

المصدر: تاس