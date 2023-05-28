زيلينسكي: هجوم المسيرات على كييف هو الأكبر منذ بدء الأزمة

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن هجوم الطائرات المسيّرة الذي استهدف العاصمة كييف مساء الأحد، كان واحدا من أكبر الهجمات على المدينة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الإدارة العسكرية بالمدينة، سيرغي بوبكو، إن كييف تعرضت ليلة الأحد، لأكبر هجوم بالطائرات المسيّرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: "اليوم، تعرضت دولتنا لواحدة من أكبر الهجمات الروسية باستخدام شاهد (مسيّرات شاهد 136)"، مضيفا أن "54 طائرة مسيّرة نفذت الهجمات في نفس الوقت". مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات في منطقة جيتومير.

ومساء الأحد، أعلن عن حالة تأهب جوي في معظم أراضي أوكرانيا، وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سلسلة انفجارات قوية في كييف. وفي مناطق جيتومير وسومي وتشيركاسي في أوكرانيا. وفي وقت لاحق، أبلغت إدارة كييف أيضا على الشبكات الاجتماعية عن اندلاع حريق في أراضي إحدى الشركات بمنطقة غولوسيفسكي.

المصدر: تاس