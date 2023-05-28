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سفارة برلين لدى روسيا تشكو الانخفاض الكبير في عدد موظفيها بسبب قرارت موسكو

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سفارة برلين لدى روسيا تشكو الانخفاض الكبير في عدد موظفيها بسبب قرارت موسكو
Globallookpress
مبنى السفارة الألمانية في موسكو. ويظهر عامل توصيل يمر بقربها.
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أعلنت السفارة الألمانية لدى موسكو أن الحد الأقصى المسموح به من موظفيها الألمان في روسيا، والذي عرضته موسكو، يحد كثيرا من عدد المكاتب والمنظمات التمثيلية لها في روسيا الاتحادية.

وقالت السفارة الألمانية في بيان اليوم الأحد: "إن الحد الأقصى المسموح به لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا، والذي قدّمته موسكو، يحد بشكل كبير من عدد المكاتب والمنظمات التمثيلية في روسيا الاتحادية، وتعمل الحكومة الألمانية على اتخاذ تدابير لتحقيق التكافؤ الفعلي".

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وأضافت: "في تصعيد لها، أخطرت الحكومة الروسية، حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقرارها تحديد الحد الأقصى المسموح به من موظفي البعثات الألمانية في روسيا، وبالتالي الحد بشكل كبير من وجود البعثات والمنظمات الألمانية التي كانت متواجدة على مدار سنوات عديدة".

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس السبت، أن روسيا سترد على حجب حسابات وسائل الإعلام الروسية مرة أخرى في ألمانيا.

ونقلت وكالة DPA عن زاخاروفا قولها: "نحن لا نفعل هذا من أجل المتعة، لكننا سنجيب".

وشددت على أن "الخارجية الألمانية تعمل سرا عن المجتمع الدولي وتنفي خطواتها، مثل إرسال دبلوماسيين روس إلى وطنهم".

المصدر: إنترفاكس

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