أردوغان يدعو أنصاره لحماية صناديق الاقتراع

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنصاره لحماية صناديق الاقتراع، وإرادة الشعب التركي، حتى آخر لحظة وظهور نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكتب أردوغان على حسابه في "تويتر": "أود أن أشكر كل من زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح".

وأضاف: "أدعو جميع إخواني لحماية صناديق الاقتراع حتى تصدر النتائج النهائية، حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا بأيدينا حتى اللحظة الأخيرة!".

وأُغلقت مراكز وصناديق اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في عموم تركيا أبوابها، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط مشاركة مرتفعة جدا.

وأشار مراسل RT، إلى انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التركية، في جولة الإعادة، لاختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية، وبدء عملية الفرز للأصوات في المراكز الانتخابية.

واليوم الأحد، أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

المصدر: RT + تاس