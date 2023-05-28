 
مباشر

لافروف يرى في كلمات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة خطوة نحو فهم الأمر الواقع

أخبار العالم

لافروف يرى في كلمات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة خطوة نحو فهم الأمر الواقع
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve9n

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن كلمات رئيس الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، حول أن أوكرانيا لا يمكن أن تأمل حاليا في عودة أراضيها بحدود 1991 هي خطوة نحو فهم الغرب الواقع.

وأضاف لافروف في حديث تلفزيوني: "قال ميلي إنه لا يمكن لأوكرانيا على الأغلب أن تأمل في المستقبل المنظور بعودة جميع أراضيها داخل حدود عام 1991".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "حسنا، هذه خطوة للأمام نحو فهم الغرب للواقع السائد على الأرض".

في وقت سابق، قال مارك ميلي، إن كييف لن تتمكن من السيطرة على الأراضي التي خسرتها في المستقبل القريب.

إقرأ المزيد
البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا بالحصول على
البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا بالحصول على "سلاح معجزة"

وذكر رئيس هيئة الأركان الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن "الهدف الاستراتيجي الأوكراني هو تحرير كامل الأراضي التي تحتلها روسيا.. هناك قرابة مئتي ألف جندي روسي متواجدون في أوكرانيا... قد يكون هذا ممكنا من الناحية العسكرية، ولكن ربما ليس على المدى القريب".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟