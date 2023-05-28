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واشنطن والرياض تدعوان طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار المقرر انتهاؤه الاثنين

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واشنطن والرياض تدعوان طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار المقرر انتهاؤه الاثنين
AFP
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دعت اشنطن والرياض، طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار المقرر انتهاؤه يوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأحد: "تدعو المملكلة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكيى بصفتهما ميسرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي يوم 29 مايو.

وأوضحت الخارجية السعودية أن التمديد سيسهل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني.

ودخل وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان حيز التنفيذ يوم 22 مايو الجاري لمدة أسبوع.

المصدر: RT

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