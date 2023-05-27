الرياض وواشنطن تدعوان إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان

دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، القوات المسلحة السودانية و"الدعم السريع" لمواصلة النقاش للتوصل لاتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي يوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرياض وواشنطن بصفتهما ميسّرتين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين الأطراف المتحاربة في السودان، فإنهما تدعوان إلى مواصلة النقاش من أجل تمديد الهُدنة التي تنتهي في 29 مايو الجاري الساعة 9:45 دقيقة، بتوقيت الخرطوم.

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وأضافت "واس": "بما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني. وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيّد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".

يشار إلى أن الهدنة بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع دخلت حيز التنفيذ مساء الاثنين 22 مايو الجاري، ويفترض أن تستمر 7 أيام قابلة للتجديد، تنفيذا لاتفاق وقعه ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع، بمدينة جدّة بوساطة سعودية أمريكية.

وأبلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والأمريكيين التزامهما بعدم السعي وراء ميزة عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار.

المصدر: واس