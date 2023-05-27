زاخاروفا: برلين تكذب وموسكو مضطرة للرد على خطواتها العدائية تجاه بلادنا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو مضطرة للرد على خطوات برلين المعادية تجاهها، مشيرة إلى أن روسيا ليست البادئة بالتصرفات غير الودّية.

وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "د ب أ" الألمانية يوم السبت: "يتم اتخاذ الكثير من الخطوات ضد روسيا تحمل في طياتها طبيعة معادية للروس"، كما اتهمت برلين بنشر "أكاذيب جديدة".

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ولفتت زاخاروفا إلى أن وزارة الخارجية الألمانية تعمل سرا وبعيدا عن أوساط الرأي العام، ورفضت صراحة في السابق حقيقة أن الجانب الألماني كان يعمل على طرد الدبلوماسيين الروس، إلا أنهم فجأة قاموا بإرسالهم إلى روسيا الاتحادية.

واختتمت قائلة: "إنه كذب صارخ".

يُشار إلى أنه في وقت سابق من يوم السبت، ذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" أنه في أبريل المنصرم، قرّرت وزارة الخارجية الروسية، في ردّها على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل برلين، خفض عدد موظفي المؤسسات والمنظمات الثقافية الألمانية إلى حوالي 350 شخصا.

المصدر: تاس