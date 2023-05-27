"إصابات دقيقة".. مسيرات "لانسيت" الانتحارية الروسية تنقض على مدرعات أوكرانية (فيديو)

أغارات طائرات روسية مسيرة من طراز "لانسيت" تابعة لمقاتلي فيلق المتطوعين الروسي، على مركبات مدرعة أوكرانية، محققة إصابات مباشرة فيها.

وتظهر لقطات مصورة عملية استهداف المركبات الأوكرانية، مصيبة أهدافها بدقة عالية ونجاح.

وفي وقت سابق، نجحت مسيرات "لانسيت" بتدمير مدفعية أميركية الصنع من طراز هاوتزر "إم – 777".

تجدر الإشارة إلى أن المسيرة "لانسيت" تم إنتاجها من قبل شركة "ZALA" الروسية، وتستخدم في مهام هجومية وكذلك للاستطلاع على خط المواجهة، ويمكنها التحليق على مسافة 40-70 كم خلف خطوط العدو، كما أنها تطير في الهواء لأكثر من 4 ساعات، وتحلق على ارتفاع 5 كيلومترات، ومقاومة للتدخل اللاسلكي.

ويمكن لهذه المسيرة أن تحمل ذخيرة شديدة الانفجار.

المصدر: RT