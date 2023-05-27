هرتسوغ يتلقى دعوة رسمية لحضور قمة المناخ في دبي

وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعوة رسمية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لزيارة الإمارات شهر نوفمبر المقبل لحضور مؤتمر المناخ COP28.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن هرتسوغ تلقى رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت "دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات".

وأشارت "وام" أن هرتسوغ تلقى الدعوة خلال استقباله للسفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد محمود آل خاجه.

ولم تكن هذه أول دعوة تتلقاها إسرائيل لحضور قمة المناخ التي ستعقد في مدينة إكسبو بدبي، فقد سبقتها دعوة تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة قمة بشأن تغير المناخ، أو COP28، في مدينة إكسبو بدبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. ووفقا لدولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يسافر حوالي 70 ألف مسؤول وناشط إلى الدولة الخليجية لحضور القمة. ومن بين القادة الأجانب الآخرين الذين تلقوا دعوة هذا الأسبوع الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: وام