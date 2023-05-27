أردوغان: لم تخسر نساؤنا حقوقهن منذ 21 عاما بينما يجبر مساعدو كيليتشدار أوغلو الطالبات على خلع الحجاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن النساء في البلاد لم تخسر حقوقهن منذ 21 عاما، موجها رسالة إلى زعيم تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

وقال أردوغان في كلمة له أمام تجمع جماهيري في منطقة بيكوز في اسطنبول: "هؤلاء المنافقون (يقصد المعارضة)، يقولون "ستخسر النساء حقوقهن"..باي باي كمال (كيليتشدار أوغلو)! لم تخسر النساء حقوقهن في هذا البلد منذ 21 عاما، بينما كان مساعدوك يجبرون فتياتنا على خلع الحجاب في المدارس والجامعات".

ودعا أردوغان الناخبين الأتراك وأنصاره، إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة في الانتخابات، لتحقيق "النصر الكبير والتاريخي".

وأمس الجمعة، ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النساء التركيات أن يؤجلن كل الأعمال ويحضرن للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد نظمه الفرع النسوي لحزب العدالة والتنمية: "لقد سرت معكم في مسيرتي السياسية التي امتدت 40 عاما، ووصلت إلى ما وصلت إليه بدعاء الأمهات".

وأضاف: "النساء هن أبطال النضال من أجل الوطن والأمة".

كما ربط الجولة الثانية من الانتخابات بذكرى سقوط القسطنطينية، قائلا: "يوم الأحد سنحقق النصر، ويوم الاثنين سنحتفل بفتح اسطنبول".

المصدر: FNA + RT