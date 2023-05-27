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الدفاعات الروسية تعترض صاروخي كروز "ستورم شادو" و19 صاروخا طراز "هيمارس"

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الدفاعات الروسية تعترض صاروخي كروز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير الدفاعات الروسية صاروخي كروز "ستورم شادو" بريطانيي الصنع و19 صاروخا طراز "هيمارس".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوية الروسية صاروخي كروز بعيدي المدى من نوع ستورم شادو وتسع عشرة قاذفة صواريخ متعددة من طراز هيمارس وصاروخين من طراز هارم مضادة للرادار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

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كم دمرت الدفاعات الروسية 12 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقة زابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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