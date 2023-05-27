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صحيفة: مئات الألمان سيغادرون روسيا

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صحيفة: مئات الألمان سيغادرون روسيا
Sputnik
مبنى السفارة الألمانية في موسكو
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أفادت صحيفة "Süddeutsche Zeitung" بأن موسكو قررت خفض عدد موظفي المؤسسات الألمانية في روسيا إلى 350 شخصا، مما يعني أن مئات الألمان سيضطرون للمغادرة قبل بداية يونيو القادم.

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ونقلت الصحيفة، اليوم السبت، عن مصادر أنه يوجد من بين أولئك الذين سيضطرون إلى مغادرة روسيا دبلوماسيون ومعلمون وموظفون في مركز غوته الثقافي (معهد غوته).

وأشارت إلى أنه من وجه نظر الجانب الروسي أرسلت الحكومة الألمانية إلى روسيا ضعف عدد الموظفين الذين أرسلتهم روسيا إلى ألمانيا. وبهذا الصدد وردا على طرد برلين لمجموعة من الدبلوماسيين الروس قررت وزارة الخارجية الروسية في أبريل الماضي خفض عدد موظفي المؤسسات الألمانية بما فيها الثقافية إلى 350 شخصا.

ونقلت عن وزارة الخارجية الألمانية: "سيتطلب هذا الأمر الذي حددته روسيا ابتداء من بداية يونيو القادم، تخفيضات كبيرة في جميع مجالات وجودنا في روسيا".

المصدر: تاس

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