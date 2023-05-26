الدول الغربية تدين العنف في كوسوفو

دانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وألمانيا العنف في إقليم كوسوفو الصربي، ودعت إلى وقف التصعيد فورا.

وجاء في البيان المشترك، الذي تم نشره على موقع الحكومة البريطانية، يوم الجمعة: "ندين قرار كوسوفو فتح الوصول إلى مباني مجلس البلدية في شمال كوسوفو بالقوة، على الرغم من دعوتنا لضبط النفس".

وتابع البيان: "ندعو سلطات كوسوفو للتراجع فورا ووقف التصعيد وتنسيق أعمالها مع بعثة "يوليكس" (للاتحاد الأوروبي لسيادة القانون) و"كفور" (بعثة الاتحاد الأوروبي للأمن)".

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ودانت الدول الخمس الاعتداء على بعثة "يوليكس" في زفيتشاني.

وأعربت الدول الخمس أيضا عن قلقها إزاء قرار صربيا وضع قواتها في حالة التأهب بسبب الوضع في كوسوفو.

ودعت الدول كافة الأطراف إلى "أكبر قدر من ضبط النفس وتجنب الخطاب الاستفزازي".

ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات بين شرطة إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جاب واحد، وبين السكان الصرب في شمال الإقليم، والتي أسفرت عن سقوط مصابين من الطرفين.

المصدر: نوفوستي