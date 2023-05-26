شولتس: سنحمي دول البلطيق في حال وقوع هجوم عسكري عليها

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال زيارته العاصمة الإستونية تالين، أن ألمانيا ستحمي دول البلطيق في حال وقوع هجوم عسكري عليها.

ووصل شولتس ورئيس وزراء لاتفيا كريشيانيس كارينش ورئيس وزراء ليتوانيا إنغريدا شيمونيت يوم الجمعة، إلى تالين.

والتقى شولتس برئيس الوزراء الاستوني كايا كالاس، وبعد ذلك عقد رؤساء حكومات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا عشاء عمل مشتركا ومؤتمرا صحفيا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الإستونية.

وقال شولتس: "يجب حماية حلفائنا في حال وقوع هجوم عسكري. لقد اتخذنا الخطوات اللازمة، تم تشكيل الجيش الألماني بطريقة تمكننا من حماية أوروبا الشرقية، لأن الدفاع عن كل حليف ضروري لأمن الحلفاء بأكملهم والاتحاد الأوروبي بأكمله".

وأضاف: "يساعد مقاتلو يوروفايتر لدينا، 700 جندي في ليتوانيا. وقد عززت قواتنا البحرية وجودها في بحر البلطيق".

المصدر: نوفوستي