"الأناضول": القبض على منفذ الهجوم ضد "البيت التركي" في نيويورك

أفادت وكالة "الأناضول" بأن الشرطة الأمريكية قبضت اليوم الجمعة على منفذ الهجوم ضد "البيت التركي" في نيويورك قبل أيام.

وذكرت "الأناضول" أن شرطة نيويورك قبضت على المشتبه به صباح اليوم، لافتة إلى أن التحقيق ما زال مستمرا مع المتشبه به "ر. أ" منفذ الهجوم على البيت التركي.

من جهتها، أوضحت شرطة نيويورك في بيان أنها أوقفت المدعو "رجب آق بيق" الساعة 10.15 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن "آق بيق" (29 عاما) وجهت إليه تهم الشروع في السرقة وجريمة الإرهاب وحيازة أسلحة لارتكاب جريمة والتهديد بالإرهاب وإلحاق أضرار جزائية وتوجيه التهديدات، في حين أنه من المنتظر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في وقت لاحق.

جدير بالذكر أنه يوم الاثنين الماضي، أعلن القنصل التركي في نيويورك ريحان أوزغور، أن الاعتداء الذي تعرض له البيت التركي اقتصر على أضرار مادية، موضحا أن الاعتداء وقع الساعة 03.14 بالتوقيت المحلي من قبل شخص مجهول.

وأشار أوزغور إلى أن الشخص حطم بقضيب حديدي 12 لوحا زجاجيا في بوابة الدخول والواجهة المطلة على الشارع رقم 46.

وحسبما كشفت "الأناضول"، فقد تمكنت السلطات التركية يوم الأربعاء الماضي من تحديد هوية المعتدي إثر تحقيقات أجرتها بناء على بلاغ وردها، مشيرة إلى أن المتهم اسمه "رجب آق بيق"، وغادر تركيا السنة الماضية ولديه سوابق في "الجرح والتهديد وحيازة المخدرات"، ويعاني مشكلات نفسية.

من جانبها، أحالت السلطات التركية المعلومات التي توصلت إليها لشرطة نيويورك، وعقب ذلك شرعت شرطة نيويورك في التحقيقات، وداهمت مأوى للمشردين يمكث فيه المتهم يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنها لم تعثر عليه هناك.

المصدر: "الأناضول"