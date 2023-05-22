أردوغان يطالب واشنطن بالعثور على مهاجم البيت التركي في نيويورك

طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجهزة الأمن الأمريكية ببذل كافة الجهود للقبض على مهاجم البيت التركي في نيويورك.

وقال أردوغان: "حطم رجل نوافذ المنزل التركي في نيويورك. ألا يجب أن نقول للسلطات الأمريكية وقوات الأمن إنها بحاجة للعثور على هذا الإرهابي بشكل عاجل؟"، وطالب أردوغان السلطات الأمريكية ببذل كل ما في وسعها للقبض على المهاجم.

وفي وقت سابق، هاجم شخص مجهول "البيت التركي" في نيويورك، الذي يضم القنصلية التركية في مدينة نيويورك الأمريكية، وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، أن المهاجم اعتدى على المبنى بقضيب حديدي، وحطم نوافذ الطوابق السفلية للمبنى.

المصدر: RT + وكالات