قبل ساعات.. استطلاع يظهر حظوظا "غير متوقعة" للمرشحين إلى مقعد الرئاسة التركية (صورة)

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث Area Araştırma في تركيا، أن فرص أردوغان وخصمه كيليتشدار أوغلو، في الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تكاد تكون متكافئة.

وأظهر المركز أن نسبة 44.7٪ من المستطلعين على استعداد للتصويت لكليتشدار أوغلو، ونسبة 43.7٪ لصالح أردوغان، في حين أن نسبة 11.6٪ لم يقرروا خيارهم بعد أو أنهم لن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم.

#AreaArastirma CB Seçimi 2. TUR Araştırma Sonucu:

Araştırma 24-25 Mayıs 2023 tarihinde NUTS2 (26 il) de 2.026 kişiyle yapılmıştır.

Araştırmanın hata payı ±%2,18 olarak hesaplanmıştır.

Araştırmanın hata payı dikkate alındığında seçimin başa baş rekabetle sürdüğü görülmektedir. pic.twitter.com/5csPsQcpoK — Area Araştırma (@areaarastirma) May 25, 2023

وأضاف الاستطلاع أنه في حالة توزيع الأصوات "المتردّدة" وعدم الرغبة في التصويت بين المرشحين، فإن النتائج التي توصل إليها المركز ستكون على الشكل التالي: 50.6٪ سيؤيدون كيليتشدار أوغلو، و49.4٪ يؤيّدون أردوغان.

المصدر: نوفوستي