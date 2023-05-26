تركيا ترحب باستعداد أرمينيا الاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن دعم بلاده لمسألة الاعتراف المتبادل بين أرمينيا وأذربيجان بوحدة أراضيهما.

جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها الوزير في ولاية أنطاليا، الجمعة، واصفا تصريحات أرمينيا وأذربيجان بشأن مسألة الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي بـ"الإيجابية".

وقال تشاووش أوغلو: "أرمينيا تعرب عن استعدادها للاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان، والتصريحات الواردة حيال مسألة الاعتراف المتبادل إيجابية، ونحن ندعمها".

وأضاف: "أذربيجان اقترحت على أرمينيا توقيع اتفاقية سلام شامل، وإذا وافقت الأخيرة فسيجري التفاوض في أقرب وقت ويتم التوقيع. وتركيا ستتخذ خطوات إيجابية بهذا الصدد".

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تريد أن يتحقق السلام في المنطقة والقوقاز.

يوم الاثنين الماضي، أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن استعداده للاعتراف بإقليم قره باغ جزءا من الأراضي الأذربيجانية.

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وأمس الخميس، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن هناك اتجاها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس وحدة الأراضي والاعتراف المتبادل بالسيادة.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في قره باغ من الاحتلال الأرميني، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على المحافظات المحتلة.

المصدر: وكالة الاناضول