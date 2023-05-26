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جونسون يبحث الوضع في أوكرانيا مع ترامب

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جونسون يبحث الوضع في أوكرانيا مع ترامب
Legion-Media Kyle Mazza / SOPA Images/Sipa USA
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أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بأنه التقى بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدث، إن الزعيمين السابقين "بحثا الوضع في أوكرانيا والأهمية الحيوية لانتصارها" في النزاع مع روسيا.

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وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق، بأن ترامب دعا جونسون لحفل الغداء، وذلك خلال جولة جونسون في الولايات المتحدة، والتي قد زار خلالها مدينة دالاس بولاية تكساس ولاس فيغاس بولاية نيفادا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن بوريس جونسون كان يتحدث أمام ممثلي الحزب الجمهوري، وحثهم على عدم التخلي عن دعم أوكرانيا.

المصدر: تاس

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