أكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الأسلحة الروسية ذات الكفاءة العالية المتطورة، والصواريخ الفرط صوتية تمثل تحديا خطيرا للدول الغربية.

وكتب هاري دي كيتفيل، في "التلغراف": "إن محاولات مقاومة مثل هذه الصواريخ ذات الكفاءة العالية لا يتم التغلب عليها بفضل التحسين المستمر لها".

وأشار إلى أن "استخدام روسيا لمثل هذه الأسلحة المتطورة يمثل بداية انتقال إلى مرحلة جديدة في المواجهة".

كما أوضح أنه: "مع تقدم تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية، قد يصبح تدمير مثل هذا الصاروخ مستحيلا".

وقام خبير عسكري، في وقت سابق، بتقييم عواقب الهجوم الناجح من قبل صاروخ "كينجال" الفرط صوتي، وتدميره لنظام الدفاع الصاروخي باتريوت المضاد للطائرات في كييف، على أنه قفزة نوعية في الكفاءة العالية للأسلحة الروسية المتطورة، بحيث كانت العملية ضربة ملموسة لسمعة شركة "رايثيون"، مطورة نظام الدفاع الصاروخي باتريوت المضاد للطائرات.

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المصدر: riafan.ru